Silk Way West Airlines возобновила грузоперевозки в Будапешт

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Silk Way West Airlines после двухлетнего перерыва возобновила грузоперевозки в Будапешт, говорится в сообщении азербайджанской авиакомпании.

Согласно сообщению, первый полет состоялся 18 марта. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям на самолетах Boeing 747.

В авиакомпании отметили, что возобновление полетов связано с ростом спроса по этому направлению, что также связано с развитием электронной торговли.

Авиакомпания Silk Way West Airlines приступила к своей деятельности 19 июня 2012 года. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines состоит из самолетов Вoeing 747-8F и Вoeing 747-400F.

Авиакомпания Silk Way West Airlines выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку, используя Международный аэропорт Гейдара Алиева в качестве транзитного хаба, связывающего континенты друг с другом.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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