Шахин Мустафаев: Открытие прямого авиарейса между Азербайджаном и Египтом поможет развитию туризма

31 марта 2018 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытие прямого авиарейса между Азербайджаном и Египтом окажет позитивное воздействие на развитие туризма.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во время встречи с новоназначенным послом Египта в Баку Аделем Ибрагимом.

Министр подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Египтом. По словам Мустафаева, первое посольство Азербайджана на африканском континенте было открыто именно в Египте.

Азербайджан и Египет, продолжил министр, успешно сотрудничают в сферах энергетики, торговли, образования, фармацевтики и в других направлениях.

Мустафаев отметил, что министр инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср приглашена в Баку и в рамках ее визита ожидается организация бизнес-форума.

Во время встречи министр также выразил благодарность египетскому послу за справедливую позицию, которую его страна занимает в вопросе нагорно-карабахского конфликта и территориальной целостности Азербайджана.

Посол Адель Ибрагим, в свою очередь отметил, что обе страны имеют большие возможности для расширения экономического сотрудничества. В этом плане посол отметил значимость проведения бизнес-форумов, деловых встреч и других мероприятий с участием деловых кругов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Египтом в 2017 году составил 8,05 миллиона долларов, из которых 1,48 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в эту страну.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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