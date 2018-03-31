Узбекистан намерен снизить зависимость от импорта сахара

БАКУ /Trend/ - Президент Шавкат Мирзиёев в рамках поездки в Джизакскую область ознакомился с ходом строительства водохранилища в Зафарабадском районе.

По словам Шафката Мирзиеева, данное гидросооружение позволит обеспечить водой 20 тысяч гектаров неиспользуемой земли, расширить посевные площади, на которых можно будет выращивать культуры экспортного и промышленного значения, получать высокий доход.

"Мы планируем выращивать и перерабатывать здесь сахарную свеклу, построить сахарный завод, что очень важно для обеспечения сахарной независимости нашей страны. Отходы переработки можно будет использовать в качестве корма, что послужит развитию животноводства", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Здесь также состоялась презентация ирригационных и мелиорационных работ в Джизакской области на 2018-2019 годы, проектов гидросооружений. Акционерным обществом “Узбекгидроэнерго” представлены инвестиционные проекты по строительству и модернизации микроГЭС в Зааминском и Зафарабадском районах.

Глава государства поручил ответственным лицам обеспечить качественное выполнение этих строительных работ, оказать неаобходимую финансовую и организационную помощь.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.