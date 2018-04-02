АО «Казахстанские железные дороги» продало акции дочерней компании

БАКУ /Trend/ - АО «НК «Қазақстан темір жолы» продало 100 процентов акций АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций» имени Тынышпаева за 10 250 999 999 тенге (приблизительно 32 миллиона долларов США), сообщает пресс-служба АО «Самрук-Қазына».

Гарантийный взнос для участия в электронном аукционе, состоявшемся на площадке www.gosreestr.kz, составил 72 150 000 тенге.

Высшее техническое учебное заведение готовит кадры для транспортно-коммуникационного комплекса, в том числе для железнодорожного (включая городской электротранспорт и метрополитен) и автомобильного транспорта, а также для сферы информационных технологий, телекоммуникаций и финансово-экономических структур.

В соответствии с договором купли-продажи новый владелец обязуется не менять профиль деятельности вуза, а также в течение пяти лет с момента приобретения актива сохранить численность академических специалистов.

Напомним, в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы Фонд национального благосостояния АО «Самрук-Қазына» планирует реализовать в конкурентную среду 215 активов.

Официальный курс на 2 апреля: 318 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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