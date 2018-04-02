Китай может потребовать у Кыргызстана погашения кредита в 386 миллионов долларов

Китай может потребовать немедленного погашения кредита в 386 миллионов долларов. Об этом в понедельник на заседании депутатской комиссии по расследованию причин январской аварии на ТЭЦ (тепловая электростанция) Бишкека и рациональному использованию кредита сказал депутат парламента Кыргызстана Алмазбек Токторов, передают кыргызские СМИ.

Он процитировал статью договора, в которой указано, что в случае возникновения споров Эксимбанк Китая может уведомить Кыргызстан о необходимости немедленного погашения кредита.

Депутат Осмонбек Артыкбаев отметил, что решение по модернизации ТЭЦ принимало ОАО «Электрические станции». Цена была приемлема, поэтому соглашение подписали. Правительство согласилось на такой контракт.

«Этот пункт я читал. С ним согласился не только я, но и все правительство. Это требование китайской стороны. Без этого нам бы не дали кредит. Он есть в каждом соглашении. Они ставят требования, правительство соглашается», — отметил бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

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