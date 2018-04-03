Микрофинансовым организациям Азербайджана помогут в привлечении финансирования

БАКУ /Trend/ - Микрофинансовый центр, объединяющий профильные организации из 36 стран мира, намерен расширить свою деятельность в Азербайджане, сообщает во вторник центр.

С этой целью Микрофинансовый центр подписал соглашение с Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана (AMFA), которое предусматривает разработку программы партнерства между центром и AMFA.

Как отмечается, программа позволит поднять сотрудничество с AMFA на новый уровень, что позволит, к примеру, осуществлять совместное привлечение финансирования и организовывать совместные мероприятия.

Микрофинансовый центр работает с 111 организациями, включая 77 микрофинансовых институтов. Основная задача центра - продвигать практику ответственного финансирования среди членов центра, помогать правительствам расширять доступ к финансам в своих странах, в развитии финансового образования в странах с низким доходом и другие.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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