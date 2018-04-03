Валютный рынок пытается найти катализатор

3 апреля 2018 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мировой валютный рынок реагирует достаточно мягко на колебания и отчаянно пытается найти катализатор, считает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, накануне на рынке можно было наблюдать яркий пример того, как резкие колебания на рынках акций, о которых трубили заголовки, не отразились на других рынках.

"Американский индекс S&P500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию) вчера упал на четыре процента и едва ли сможет вызвать реакцию при 200-дневной скользящей средней и валютах, за которыми ведется пристальное наблюдение. Да, в ответ произошло снижение в парах с иеной, однако в целом они остаются в рамках недавних диапазонов и вряд ли станут копировать ту волатильность, которая наблюдается на валютных рынках. Кроме того, спрэды рисков в целом расширились в соответствии с ростом волатильности на рынке акций, однако мы все же находимся в среднесрочном диапазоне независимо от того, на что мы обращаем пристальное внимание: на кредитные спрэды или на спрэды на развивающихся рынках. Если кратко, то акции "впадают в истерику", а другие классы активов просто наблюдают за этим со стороны с небольшой озабоченностью и отсутствием признаков сокращения доли заемных средств на данный момент в целом", - сказал Харди Trend во вторник.

Эксперт считает, что более сильную реакцию валютных рынков предотвращает тот факт, что доллар подвергается воздействию противоположных сил, из-за чего трудно разработать сценарий для данной валюты.

"С одной стороны, безрисковые позиции, возможно, благоприятны для доллара в предельном выражении, поскольку трейдеры выравнивают растянутые спекулятивные короткие позиции по доллару и в целом полагаются на доллар ввиду его глубокой ликвидности. Но, с другой стороны, снижение ожиданий ФРС по процентным ставкам несколько отвлекает внимание от переживаний насчет ликвидности доллара и уменьшает преимущество доллара, связанное со стоимостью финансирования позиции", - отметил Харди.

В связи с этим Харди считает, что трейдеры, торгующие облигациями, могут пострадать сильнее всего, если рынки акций быстро успокоятся и будут продолжаться данные из США, достаточно убедительно говорящие об инфляции.

"Вчера ценовая составляющая индекса делового оптимизма в производственной сфере, которая долгое время приводила к наиболее активным мерам против инфляции, поднялась на самый высокий уровень почти за семь лет. Однако основное внимание будет сосредоточено на пятничных данных о средней почасовой оплате труда за март, после того как февральские данные несколько устарели. Если взвесить все как следует, возвращение риск-аппетита и повышение доходности с наибольшей вероятностью снова подвергнут доллар и иену краткосрочному давлению", - сказал Харди.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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