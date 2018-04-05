Названы основные рынки сбыта азербайджано-иранских автомобилей

НЕФТЧАЛА /Trend/ - Азербайджано-иранский автомобильный завод "Хазар" планирует экспортировать около 20 процентов автомобилей, которые будут выпускаться до 2020 года в рамках первой стадии производства, сказал в четверг журналистам Эмин Ахундов, председатель правления компании AzerMash, являющейся совладельцем завода.

Как отметил глава компании, основным экспортным рынком предприятия являются страны СНГ. Ахундов добавил, что в настоящее время уже ведутся соответствующие переговоры с представителями зарубежных стран.

"Также рассматриваются заказы на местном рынке. Первым заказчиком стало министерство экономики", - сообщил Ахундов.

На заводе производятся автомобили под брендом "Хазар", а также будут производиться ряд моделей Peugeot и Renault. Ежегодная мощность завода составляет около 10 000 автомобилей. Как ожидается, в будущем эти автомобили будут поставляться в Украину, Россию и страны Центральной Азии.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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