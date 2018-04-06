Какие сферы наиболее привлекательны для инвестиций в Казахстане?

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2018 года общий объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил 1,29 триллиона тенге, что на 69,7 процента превысило аналогичный показатель 2017 года, передает в пятницу Energy Prom.

Лидером по объему инвестиций является нефтяная Атырауская область, в которую инвестировали 45,7 процента от общего объема капиталовложений (542,6 миллиарда тенге, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее).

Список регионов, привлекающих наибольшее количество инвестиций, также включает в себя Южно-Казахстанскую область (14 процентов от общего объема капиталовложений, 166,5 миллиарда тенге, рост за год - в 2,5 раза) и Алматы (6,9 процента от общего объема инвестиций, 82,2 миллиарда тенге, годовой рост - на 39,7 процента).

Наибольшее количество инвестиций за упомянутый период было вложено в промышленный сектор - 71,7 процента от общего портфеля инвестиций в основной капитал (850,9 миллиарда тенге, в два раза больше, чем за январь-февраль 2017 года).

Также значительный объем капвложений пришелся на сферу операций с недвижимостью (10,1 процента от общего объема) и транспортно-логистическую отрасль (7,4 процента от общего объема).

Оптовая торговля и ритейл привлекли 2,1 процента от совокупного инвестпортфеля. На все прочие сферы, вместе взятые, пришлось менее девяти процентов инвестиций.

Официальный курс на шестое апреля составляет 319,68 KTZ/USD.

(Автор: Али Мустафаев)

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