Азербайджан завершает ремонт туркменского парома

6 апреля 2018 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ремонт туркменского парома "Беркарар", который ведется в Баку на Зыхском судоремонтном заводе, будет завершен в ближайшее время.

Об этом сказал глава ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев на встрече с послом Туркменистана в Азербайджане Меканом Ишангулыевым, сообщили в ЗАО в пятницу.

Стороны подчеркнули, что сотрудничество между двумя странами динамично развивается во всех сферах, в том числе в области морского транспорта.

"Председатель ЗАО подробно проинформировал посла о работах на судне "Беркарар". Он отметил, что судну будет оказана необходимая техническая поддержка и ремонт будет успешно завершен в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в области транзитных грузоперевозок.

Рауф Велиев также проинформировал гостя об успешной деятельности и важности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Он сказал, что деятельность Международной ассоциации ТМТМ как единой группы юридических лиц в настоящее время является плодотворной.

Ишангулыев, в свою очередь, поблагодарил руководство азербайджанского пароходства за помощь, оказываемую судну "Беркарар", и сказал, что его страна всегда заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в судоходной отрасли.

"На встрече стороны обсудили вопросы, связанные с использованием судов нефтяного флота пароходства, образования и обучения граждан Туркменистана в Азербайджанской государственной морской академии", - говорится в сообщении.

Судно "Беркарар" было построено на судоверфи "Пула" в Хорватии и в январе 2015 года совершило первый рейс в Баку.

Паром предназначен для перевозки как грузовых автомобилей и других транспортных средств, так и пассажиров, при этом одновременно может перевозить 53 грузовых автомобиля (TIR) и 200 пассажиров.

Скорость судна может достигать 17,6 морского узла в час, что позволит преодолеть морской путь между Баку и Туркменистаном за 9-10 часов. Дедвейт судна (полная грузоподъемность) составляет 2400 тонн.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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