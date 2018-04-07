Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации с доходностью 8%

7 апреля 2018 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 апреля состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 30 миллионов манатов, сообщает в субботу БФБ.

На аукцион будут выставлены 300 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая, годовой ставкой в восемь процентов и сроком обращения 728 дней. Срок оплаты по облигациям - седьмое апреля 2020 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на седьмое апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @AzadHasanli

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