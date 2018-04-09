Узбекистан и Бангладеш укрепляют торговое сотрудничество

9 апреля 2018 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте официальным визитом находится делегация Народной Республики Бангладеш во главе с государственным министром иностранных дел Шахрияром Аламом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

В программу визита входит проведение встреч и переговоров в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана, Министерстве иностранных дел, посещение Самаркандской и Бухарской областей.

Делегация Бангладеш, в состав которой входят представители деловых кругов, примет участие в организованном совместно с Торгово-промышленной палатой Узбекистана семинаре деловых кругов двух стран.

(Автор: Али Мустафаев)

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