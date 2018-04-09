Более 80 процентов кредитования регионов Азербайджана пришлось на займы в нацвалюте

9 апреля 2018 15:54 (UTC+04:00)

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