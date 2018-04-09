В южной области Казахстана запустят 20 новых бизнес-проектов

9 апреля 2018 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Южно-Казахстанской области планируется реализация 20 новых проектов на общую сумму 50 миллиардов тенге.

Об этом сообщил аким области Жансеит Туймебаев на встрече с председателем президиума НПП (научно-производственное предприятие) «Атамекен» Тимуром Кулибаевым, передают казахские СМИ.

Сообщается, что запуск новых проектов позволит трудоустроить 2700 человек.

“В первой половине 2018 года мы намерены обеспечить запуск таких проектов как, сталелитейное производство по выпуску стального блюма с применением 40-тонных индукционных печей Shymkent Temir стоимостью в 5,9 миллиарда тенге, и завод по производству сухого обезжиренного молока и масла «Асыл-бастау» стоимостью в 602 миллиона тенге. Эти продукты будут импортозамещаемыми”, - сказал Туймебаев.

Во второй половине года появятся предприятия по производству трансформаторов, по переработке отходов и производству штапельного волокна и завод по выпуску строительных смесей и оборудования для производства бетона.

Кроме того, до конца 2018 года завершится модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода и Шардаринской гидроэлектростанции.

Официальный курс на девятое апреля составляет 319.66 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев)

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Azernews Newspaper
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