Китай и Австрия имеют огромный потенциал для сотрудничества в рамках "Пояса и пути" - канцлер

9 апреля 2018 19:15 (UTC+04:00)

Китай и Австрия обладают огромным потенциалом для сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь". Об этом на полях Боаоского азиатского форума-2018 агентству "Синьхуа" сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он отметил, что в рамках инициативы "Пояс и путь" привлекательно сотрудничество в таких сферах как транспорт, энергетика, телекоммуникации, развитие села, финансовые услуги, электронная коммерция и т. д. Кроме того, данная инициатива дает Китаю и Австрии возможность налаживать сотрудничество с третьими странами, добавил политик.

По его словам, между Австрией и Китаем установились тесные связи, перед ними открыты широкие перспективы для сотрудничества в различных областях, таких как проектирование устойчивой инфраструктуры, защита окружающей среды, культура, наука и туризм.

"В этот раз Австрия направила в Китай крупную делегацию экономистов, ученых и деятелей культуры. Все участники надеются обменяться мнениями с китайской стороной и обсудить проекты будущего сотрудничества. Австрийские и китайские компании планируют подписать несколько соглашений, что, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений. Австрия надеется повысить свою известность в Китае и укрепить связи между заинтересованными сторонами двух стран", - заявил Курц.

Он выразил надежду на активизацию двусторонних контактов, добавив, что у Пекина и Вены есть общие интересы и на многостороннем уровне. "В целом мы рады наличию у Австрии и КНР общих позиций по многосторонних вопросам", - заявил канцлер. Будучи государством-членом ЕС, Австрия продолжит уделять внимание сотрудничеству с Китаем в многостороннем формате, добавил Курц.

По его словам, к настоящему моменту европейско-китайское сотрудничество стало тесным и всесторонним, в таких областях как безопасность, торговля, вопросы климата и экологии, возобновляемые источники энергии, Китай стал важным партнером ЕС.

Курц отметил, что во второй половине текущего года Австрия будет председательствовать в Евросоюзе. Пользуясь этим случаем, Вена приложит усилия для продвижения конструктивного европейско-китайского сотрудничества.

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