В Азербайджане будет выпущена юбилейная монета в честь 100-летия АДР (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует выпустить юбилейные монеты, приуроченные к 100-летию создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщил в понедельник на пресс-конференции председатель ЦБА Эльман Рустамов.

"Всего будет изготовлено четыре тысячи монет - две тысячи монет, приуроченных к столетию АДР, и две тысячи - посвященных 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева", - отметил Рустамов.

По его словам, монеты будут отчеканены в Великобритании.

"Монеты, приуроченные к столетию АДР, планируется привезти в Азербайджан до официальных торжеств (28 мая 2018 года). Монеты, приуроченные к 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, также будут доставлены в страну в мае. ЦБА проведет их презентацию", - сказал Рустамов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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