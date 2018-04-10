Еще один азербайджанец может войти в руководство российского ВТБ

10 апреля 2018 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра экономического развития России Азер Талыбов может войти в состав Наблюдательного совета ВТБ, сообщает "Ведомости" со ссылкой на материалы государственного банка, контрольный пакет которого принадлежит Росимуществу.

В состав Наблюдательного совета также могут войти член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин и ректор Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров.

Они сменят на этой должности бывшего заместителя министра экономического развития Николая Подгузова, возглавившего в 2017 году "Почту России", заместителя руководителя Института развития финансового рынка Валерия Петрова и ректора «Сколково» Андрея Шаронова.

Как отмечается, российское правительство также вновь выдвинуло министра финансов Антона Силуанова и бывшего гендиректора «Магнита» Сергея Галицкого в наблюдательный совет ВТБ. Силуанов и Галицкий являются действующими членами наблюдательного совета ВТБ.

Остальные номинированные директора входят в действующий состав наблюдательного совета: исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергей Дубинин, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги.

Годовое собрание акционеров ВТБ состоится 23 мая в Санкт-Петербурге, дата закрытия реестра для участия в собрании – 28 апреля.

(Автор: Азад Гасанлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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