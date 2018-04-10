Си Цзиньпин: Китай создаст более привлекательный инвестиционный климат

10 апреля 2018 23:08 (UTC+04:00)

Китай прилагает усилия к созданию более привлекательных условий для зарубежных инвесторов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Сравнив инвестиционную среду с воздухом, Си Цзиньпин отметил, что лишь свежий воздух может привлечь больше инвестиций из-за границы.

"В прошлом Китай привлекал инвестиции в основном за счет предоставления льготной политики зарубежным инвесторам, а теперь нам следует больше полагаться на улучшение инвестиционной среды", - цитирует агентство "Синьхуа" Цзиньпиня.

"Мы будем усиливать согласованность с международными экономическими и торговыми правилами, повышать прозрачность, улучшать защиту прав собственности, поддерживать верховенство закона, поощрять конкуренцию и противостоять монополии", - сказал он.

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