Российский экспортный центр может поддержать крупные поставки в Азербайджан ж/д техники (Эксклюзив)

12 апреля 2018 11:11 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Российская ГЛОНАСС может заработать в Азербайджане (Эксклюзив)
ИКТ 10:51
РЭЦ поддержал экспорт российских компаний в Азербайджан на $500 млн
Энергетика 25 декабря 2017 11:49
Российский экспортный центр поддержит экспорт в Азербайджан на сумму свыше $200 млн
Бизнес 2 декабря 2017 08:43
Нацбанк Узбекистана и Российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве
Бизнес 18 ноября 2017 11:59
Российский экспортный центр поддержит экспорт в Азербайджан на сумму свыше $200 млн
Бизнес 17 ноября 2017 15:27
В ближайшее время в Баку откроется представительство Российского экспортного центра
Бизнес 17 ноября 2017 15:21
До конца года в Баку откроется представительство Российского экспортного центра - министр
Бизнес 28 сентября 2017 18:54
Российский экспортный центр откроет в Азербайджане торговый дом
Бизнес 13 апреля 2017 11:10
Российский экспортный центр поддержал экспорт в Азербайджан на полмиллиарда долларов
Бизнес 13 апреля 2017 11:06
Российский экспортный центр может поддержать около 30 совместных с Азербайджаном проектов
Бизнес 25 февраля 2017 08:43
Российский экспортный центр может поддержать около 30 совместных с Азербайджаном проектов
Бизнес 21 февраля 2017 16:38