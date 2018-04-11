Самир Шарифов: В Азербайджане нет фундаментальных рисков для макроэкономической стабильности

11 апреля 2018 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет фундаментальных рисков для макроэкономической стабильности, сказал в среду журналистам министр финансов страны Самир Шарифов.

Комментируя происходящие в соседних странах колебания курса национальных валют, министр отметил, что они не окажут сильного влияния на Азербайджан.

"Если смотреть с призмы обеспечения устойчивости государственного бюджета и макроэкономической стабильности, то можно сказать, что в настоящее время перед нами нет никаких фундаментальных рисков", - сказал Шарифов.

Отметим, что новые санкции США отправили рубль на минимумы прошлых лет. Несмотря на рост нефтяных котировок, рубль к доллару опустился до самого скромного значения за последние полгода.

Курс рубля к доллару на Московской бирже снизился на 3,4 процента, до 60,15 рубля - минимума с ноября 2017 года, к евро - на 3,8 процента, до 74,08 рубля - минимума с августа 2016 года.

В то же время иранский риал подешевле на более чем 11 процентов, а турецкая лира - на 3,9 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)

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