Unibank завершил I квартал со значительной прибылью

БАКУ /Trend/ - Unibank, завершивший 2017-ый год с прибылью в четыре миллиона манатов, также завершил первый квартал 2018-го года с положительными результатами, сообщает банк в четверг.

Банк, достигший развития во многих областях, получил высокую прибыль в первом квартале 2018 года. За первые три месяца прибыль Unibank составила около пяти миллионов манатов. Изменения заметны и в совокупном капитале банка. Совокупный капитал, увеличившись, достиг 70 миллионов манатов.

Продолжает наблюдаться значительный рост Unibank в сферах кредитования, некредитных продуктов и цифрового банкинга.

Председатель Правления ОАО «Unibank» Фаиг Гусейнов верит, что цели, которые поставлены на 2018-ый год реализуются: "Результаты первого квартала уже доказывают, что банк находится на правильном пути к достижению поставленных целей. Недавние реформы, продукты и услуги, которые были предложены рынку, еще больше повысили нашу уверенность в том, что мы успешно реализуем среднесрочную стратегию банка. Как Unibank, и в будущем, нашим главным приоритетом будет удовлетворенность клиентов".

По сравнению с результатами прошлого года, в кредитном портфеле Unibank наблюдается рост больше чем на 11 миллионов манатов. Банк, который вступил в активный период кредитования, также значительно увеличил объем выдаваемых кредитов. По сравнению с первым кварталом прошлого года объем бизнес-кредитов увеличился в шесть раз, потребительских кредитов - в пять раз.

Помимо многих областей, также увеличились продажи карт. Количество дебетовых карт увеличилось на 19 процентов по сравнению с первым кварталом 2017 года.

Unibank, с каждым днем улучшающий качество и инновативность своих услуг и банковское обслуживание, обладает одной из крупнейших в стране филиальных сетей. Впервые на банковском рынке страны Unibank представил новую инновационную модель для розничного кредитования, а также предоставил клиентам самую кратковременную кредитную линию. Качественные банковские услуги в более короткие сроки позволили увеличить клиентскую базу банка на два процента.

Unibank, стремясь стать самым инновационным банком в стране, добился высоких результатов в цифровом банковском секторе в первом квартале этого года. Количество пользователей Unibank Mobile, у которого самая большая клиентская база в стране, за квартал увеличилось более чем на 150 000. Также было отмечено увеличение числа пользователей Unibank Business Mobile для владельцев бизнеса.

Unibank продолжает вносить вклад в развитие электронного банкинга в стране. По инициативе Центрального банка и при организационной поддержке Ассоциации банков Азербайджана Unibank выиграл три номинации в ходе ежегодной деятельности банков в рамках номинаций за безналичные платежи:

- I место в номинации «Банк-лидер в развитии электронной коммерции»;

- I место в номинации «Банк-лидер по безконтактным платежным карточкам»;

- II место в номинации «Банк-лидер в сфере электронных банковских услуг».

С начала года Unibank продолжал расширять свою деятельность, как один из самых активных участников рынка ценных бумаг страны. Unibank стал первой компанией на рынке корпоративных ценных бумаг, который стал гарантом облигаций местной компании ООО «МЕТАК» на три миллиона манатов. Новую эмиссию облигаций ООО «МЕТАК» проведет Unicapital Investment Company. Также наблюдаются изменения в первом квартале касательно облигаций Unibank в долларовой валюте. Unibank выплатил первые проценты держателям облигаций.

Unibank, всегда отличающийся корпоративными проектами социальной ответственности, также запомнился в первом квартале этого года, начав успешный проект в этой области. Банк будет поддерживать Национальную паралимпийскую команду по пулевой стрельбе до 2020 года.

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