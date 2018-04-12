Си Цзиньпин встретился с членами Совета Боаоского азиатского форума

Председатель КНР Си Цзиньпин в поселке Боао встретился с действующими и новоизбранными членами Совета Боаоского азиатского форума (БАФ), которые собрались здесь для участия в ежегодной конференции БАФ, сообщает агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин положительно оценил важную роль, которую БАФ играл в течение 17 лет своего существования в достижении договоренностей, продвижении сотрудничества и создании сообщества единой судьбы Азии.

БАФ был учрежден после азиатского финансового кризиса 1997 года. Его создание отразило консенсус азиатских стран о совместной борьбе с вызовами и соответствовало нуждам интегрированного развития региональной экономики, отметил Си Цзиньпин.

По его словам, участники конференции БАФ признали необходимым идти в ногу со временем и содействовать реформам и инновации, поскольку мир переживает новую волну развития и глубокого реформирования.

Участники совещания уверены, что перед лицом таких вызовов, как недостаток импульсов экономического роста и протекционизм, необходимо поддерживать принципы открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества и прилагать скоординированные усилия для создания более прекрасного будущего как для Азии, так и для всего мира.

Политические деятели всех стран должны составить планы для будущих поколений и долгосрочного развития, подчеркнул Си Цзиньпин.

Конференция БАФ прошла 8-11 апреля в поселке Боао южнокитайской провинции Хайнань под девизом "Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания".

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