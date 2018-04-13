Danone будет использовать в производстве азербайджанские сухофрукты

БАКУ /Trend/ - Французский продовольственный гигант Danone будет использовать сухофрукты производства азербайджанской компании "Балхурма".

Об этом сказал Trend глава департамента по развитию бизнеса и человеческим ресурсам компании "Балхурма" Эльнур Садыгов.

"Сегодня мы ведем переговоры со всемирно известной компанией Danone. Компания планирует использовать азербайджанские сухофрукты в производстве йогуртов. Чтобы соответствовать их стандартам мы намерены установить новое оборудование на нашем предприятии в городе Балакен. Контракт планируем подписать в 2019 году", - сказал глава департамента.

Компания "Балхурма" приступила к деятельности в 2016 году. Недельная производственная мощность предприятия составляет 20 тонн. В настоящее время здесь работает около 100 человек.

(Автор: Илькин Шафиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.