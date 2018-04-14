В южной области Казахстана построят первую солнечную электростанцию

14 апреля 2018 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Южно-Казахстанской области в 2018 году начнется строительство первой солнечной электростанции мощностью 40мВт.

Об этом сообщил руководитель Байдибекского района области Бахытбек Танагузов, передают казахстанские СМИ.

Зарубежные компании также планируют построить в области солнечные электростанции мощностью 100 и 210 мВт.

Кроме того, по словам главы района, в 2018 году на территории индустриальной зоны планируется создать предприятия по производству и переработке мяса и молока.

«В 2017 году в районе объем валового регионального продукта составил 34,8 миллиарда тенге. Доходы бюджета в прошлом году были утверждены на уровне 15,4 миллиарда тенге, по итогам года план выполнен на 100,2 процента. Более того, в ушедшем году промышленными предприятиями района было произведено продукции на сумму более 3,1 миллиарда тенге, рост составил 103 процента», — сказал Танагузов.

Официальный курс на 14 апреля составил 327.29 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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