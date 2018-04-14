На Астанинском экономическом форуме примут участие Франсуа Олланд и Пан Ги Мун

14 апреля 2018 14:56 (UTC+04:00)

Организаторы очередного Астанинского экономического форума определили имена спикеров, среди которых бывший президент Франции Франсуа Олланд, футуролог Митио Каку и бывший Генсекретарь ООН Пан Ги Мун, передает МИА «Казинформ».

На официальном сайте сообщается, что в 2018 году формат форума претерпел большие изменения.

«Трансформация Астанинского экономического форума как ведущего евразийского экономического конгресса в мировой Global Challenges Summit - свидетельство нового статуса Казахстана в международном дискурсе о возможностях и рисках планетарного развития», - сообщают организаторы.

Отмечается, что экономический рост и ресурсная устойчивость, диджитализация и урбанизация, долголетие и финансовая революция, глобальная безопасность и культурный сдвиг - эти общемировые тенденции легли в основу программной оптики Global Challenges Summit, чтобы объединить в середине мая в Астане сотни крупнейших политиков, бизнесменов и ученых в качестве спикеров и тысячи экспертов в роли участников форума.

Так, повестка саммита разделена по 11 темам - «Мир единой экономики», «Мир глобальной стратегии», «Мир городов», «Мир ресурсов», «Мир новой чистой энергии», «Мир сингулярности», «Цифровой мир», «Мир денег будущего», «Мир глобальной безопасности», «Мир нового человека» и «Мир долголетия».

Спикерами саммита значатся такие известные люди, как бывший президент Франции Франсуа Олланд, физик, футуролог и популяризатор науки Митио Каку, председатель комиссии по этике Международного Олимпийского комитета, бывший генсекретарь ООН Пан Ги Мун, бывший председатель Golman Sachs Джим О'Нил, главный экономист по Европе и Центральной Азии Всемирного банка Ганс Тиммер, писатель, автор книги «Расточительство: разоблачение мирового пищевого скандала» Тристам Стюарт и другие. Саммит пройдет 17-19 мая в Астане.

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