Узбекистан планирует произвести более 8 млн. тонн плодоовощной продукции в 2018 году

Узбекистан в 2018 году планирует произвести 8,235 миллиона тонн плодоовощной продукции, передают в понедельник узбекские СМИ.

Правительство Узбекистана 3 апреля издало постановление «О мерах по повышению эффективности использования земельных площадей фермерских хозяйств по направлению овощеводства, бахчеводства, садоводства и виноградарства».

В документе говорится, что более 99,27 тысяч гектаров земли освобождены от посева хлопка и зерна.

Больше всего таких земель пришлось на Сырдарьинскую (20 143 гектаров), Сурхандарьинскую (16 222 гектаров), Наманганскую (11 294 гектаров) и Кашкадарьинскую (10 000 гектаров) области.

Около 1,32 миллиона гектаров земли будут использованы для выращивания 8,235 миллиона тонн плодоовощной продукции.

В частности, Узбекистан планирует вырастить 2,478 миллиона тонн овощей (помидоры, огурцы, лук, морковь, капуста, свекла, чеснок, болгарский перец, стручковый перец, баклажаны, зелень, брокколи и др.).

Также в 2018 году планируется произвести около 808 тысяч тонн картофеля, 1,01 миллиона тонн бахчевых (дыня, арбуз, тыква), 108,16 тысяч тонн бобовых (маш, бобы, горох, земляной орех, фасоль) и 465,79 тысяч тонн риса.

В 2018 году Узбекистан планирует произвести 49,54 тысяч тонн масличных культур (соя, кунжут).

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