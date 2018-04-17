UnionPay намерена расширить свой бизнес в Азербайджане (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:11)

БАКУ /Trend/ - Китайская платежная система UnionPay намерена расширить свое присутствие на рынке Азербайджана, сказал во вторник генеральный менеджер компании в Центральной Азии и на Кавказе Жанг Ченгдонг в рамках своего выступления на проходящей в Баку I Международной банковской выставке-конференции на тему "Цифровой банкинг и безопасность".

По словам генерального менеджера, компания намерена добиться этого путем расширения сотрудничества со своими партнерами в Азербайджане.

"Наша компания вышла на азербайджанский рынок в 2016 году и сотрудничает с такими банками, как Международный банк Азербайджан и Atabank. За счет партнеров мы планируем увеличить свою долю на местном рынке до конца текущего года. Благодаря эквайрингу рост ожидается значительным. Мы планируем выпускать местные карты UnionPay и думаю, что вы сможете увидеть их на рынке до конца текущего года. Что касается точных объемов, то пока я затрудняюсь что-либо сказать по этому поводу", - сказал Ченгдонг.

На сегодня, кроме китайских банков, карты UnionPay выпускают некоторые банки Таиланда, Казахстана, Южной Кореи, Пакистана, Сингапура, России, Японии, Малайзии, Индонезии и Филиппин.

Согласно статистическим данным UnionPay International - дочерней компании UnionPay, ориентированной на зарубежную деятельность, общее число держателей карт UnionPay за рубежом достигло 90 миллионов человек к концу 2017 года.

В настоящее время в Азербайджане с этой компанией уже сотрудничают Международный банк Азербайджана, AzerTurkBank, Muganbank и AtaBank.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.