Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США

18 апреля 2018 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 25 банков, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 327,84 тенге за доллар при объеме торгов 76,350 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

Cредневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 406,40 тенге за евро при объеме торгов 100 тысяч евро.

По евро с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 327,87 тенге за доллар, суммарный объем торгов – 97,200 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

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