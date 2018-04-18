Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.
В торгах приняли участие 25 банков, сообщает пресс-служба KASE.
Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 327,84 тенге за доллар при объеме торгов 76,350 миллиона долларов.
По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.
Cредневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 406,40 тенге за евро при объеме торгов 100 тысяч евро.
По евро с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.
Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 327,87 тенге за доллар, суммарный объем торгов – 97,200 миллиона долларов.
(Автор: Али Мустафаев)
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