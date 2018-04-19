Центробанк Турции перевел свои золотые резервы из США в Турцию

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Турции осуществил перенос в Турцию своих золотых резервов хранившихся в Центральном банке США (Федеральная резервная система), пишут в четверг турецкие СМИ, ссылаясь на источники в правительстве.

Сообщается, что общий объем хранившегося в США золотого запаса Центробанка Турции составлял 220 тонн. Согласно данным СМИ, в настоящее время другие турецкие банки - Ziraat и Vakıfbank также приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

О причинах переноса золотого запаса из США в Турцию не сообщается.

Отметим, что согласно сообщению Центробанка Турции по итогам марта 2018 года, золотые резервы банка составили 25,3 миллиарда долларов США.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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