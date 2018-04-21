Азербайджан и Россия обсуждают возможности создания СП для экспорта в третьи страны

21 апреля 2018 07:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия обсуждают возможности создания совместных предприятий для экспорта в третьи страны. Об этом сообщил Trend торговый представитель России в Азербайджане Эльдар Тлябичев.

"У нас есть определенные наработки и сейчас мы изучаем возможность организации и расширения сотрудничества в области промышленной кооперации и создании совместной продукции для экспорта в третьи страны. Еще одна интересная тема, которая сейчас активно развивается – туризм, где имеются объективные предпосылки и реальные возможности для увеличения взаимного туристического потока", - сказал торговый представитель.

Тлябичев также призвал российские и азербайджанские компании более активно использовать имеющиеся бизнес-возможности.

"Считаю, что потенциал взаимного инвестиционного и производственного сотрудничества сегодня использован далеко не в полной мере. Я призываю азербайджанских инвесторов более активно участвовать в проектах на территории России, в частности использовать возможности российских Особых экономических зон, которые обеспечивают своим резидентам значительные преференции и создают комфортные условия для ведения бизнеса", - отметил торговый представитель.

За время сотрудничества российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 3,7 миллиарда долларов. Предприниматели из Азербайджана вложили в экономику РФ свыше одного миллиарда долларов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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