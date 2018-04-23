Азербайджанская государственная лизинговая компания обсудит увеличение капитала

БАКУ /Trend/ - ОАО Aqrolizinq планирует увеличить уставный капитал, говорится в сообщении ОАО, опубликованном в официальной печати.

Согласно сообщению, данный вопрос будет обсужден в рамках общего собрания акционеров ОАО, которое пройдет четвертого июня текущего года.

ОАО Aqrolizinq находится на балансе министерства сельского хозяйства Азербайджана и было создано 23 октября 2004 года.

Деятельность предприятия нацелена на улучшение ситуации в аграрной сфере и поддержку предпринимательства в Азербайджане путем приобретения и предоставления в лизинг местным землевладельцам различной сельскохозяйственной техники.

По данным на конец 2016 года уставный капитал ОАО составляет 361,63 миллиона манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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