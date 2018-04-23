Азербайджанская государственная лизинговая компания обсудит увеличение капитала

23 апреля 2018 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО Aqrolizinq планирует увеличить уставный капитал, говорится в сообщении ОАО, опубликованном в официальной печати.

Согласно сообщению, данный вопрос будет обсужден в рамках общего собрания акционеров ОАО, которое пройдет четвертого июня текущего года.

ОАО Aqrolizinq находится на балансе министерства сельского хозяйства Азербайджана и было создано 23 октября 2004 года.

Деятельность предприятия нацелена на улучшение ситуации в аграрной сфере и поддержку предпринимательства в Азербайджане путем приобретения и предоставления в лизинг местным землевладельцам различной сельскохозяйственной техники.

По данным на конец 2016 года уставный капитал ОАО составляет 361,63 миллиона манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
"Агролизинг" продлил тендер на страхование тракторов и племенного скота
Тендеры 14 апреля 13:44
«Aqrolizinq» объявил открытый тендер на страхование тракторов и племенного скота
Тендеры 9 февраля 18:36
"Aqrolizinq" объявил открытый тендер на страхование сельхозтехники и удобрений
Тендеры 9 февраля 18:28
Aqrolizinq закупает пассажирский автобус
Тендеры 2 февраля 18:25
В Азербайджане с начала года в лизинг передано свыше 5,3 тыс. единиц техники - министр
Бизнес 1 ноября 2017 11:58
Азербайджанская лизинговая госкомпания привлекла страховщиков сельхозтехники
Бизнес 21 августа 2017 14:57
Азербайджанская лизинговая госкомпания привлекла страховщика минеральных удобрений
Бизнес 4 июля 2017 10:56
Азербайджанское ОАО Aqrolizinq ищет страховщика
Бизнес 28 сентября 2016 11:10
В Азербайджане раскрыто мошенничество на сумму около 9 млн. манатов
Происшествия 9 февраля 2015 16:52