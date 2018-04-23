Турция увеличит запасы золотого фонда – СМИ

БАКУ /Trend/ - Турция планирует посредством продажи старых бесхозных, а также конфискованных автомобилей увеличить золотой запас страны, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что местные муниципалитеты будут продавать брошенные или же конфискованные автомобили, а доходы от продажи этих автомобилей размещены в государственных банках, которые на эти средства будут закупать золото.

Отметим, что в настоящее время официальные власти Турции ни как не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что ранее сообщалось, что Центральный банк Турции перевел в Турцию свои золотые резервы, хранившиеся в Федеральной резервной системе США.

Сообщалось, что общий объем хранившегося в США золотого запаса Центробанка Турции составлял 220 тонн. Согласно данным СМИ, в настоящее время другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakıfbank также приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

О причинах переноса золотого запаса из США в Турцию не сообщается.

Отметим, что согласно сообщению Центробанка Турции, по итогам марта 2018 года, золотые резервы банка составили 25,3 миллиарда долларов США.

За последние 23 года (1995-2017) Турция импортировала 3,649 тысячи тонн золота.

В течение последних 17 лет (2000-2017) в Турции было добыто 273 тонны золота.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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