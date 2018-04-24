Азербайджанская Akkord стала подрядчиком двух крупных дорожных проектов в Грузии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская строительно-промышленная компания Akkord объявлена победителем тендера на реализацию двух инфраструктурных проектов в Грузии общей стоимостью в 59,5 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Заказчиком обоих проектов является Дорожное управление министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, финансовую поддержку проектам оказывает Европейский инвестиционный банк.

Отмечается, что в тендере на строительство участка автомобильной дороги Самтредиа-Григолети E-60, протяженностью 11 километров, заявка компании Akkord составила 89 миллионов лари или 37 миллионов долларов.

В тендере на реконструкцию 26-километрового участка Молити-Чумателети автомобильной дороги Дзирули-Карагаули-Молити-Пона-Чумателети заявка Akkord cоставила 54,5 миллиона лари или 22,5 миллиона долларов.

Отметим, что на сегодня представительства Akkord функционируют в 11 странах.

(Автор: Илькин Шафиев)

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