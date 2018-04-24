Оборот рынка ценных бумаг Азербайджана вырос почти втрое

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2018 года оборот рынка ценных бумаг Азербайджана составил 6,19 миллиарда манатов, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете Палаты надзора над финансовыми рынками страны, распространенном во вторник.

Согласно отчету, рынок государственных ценных бумаг вырос в 9,2 раза, а рынок корпоративных ценных бумаг сократился на 22 процента. Рынок производных также вырос почти в 2,7 раза.

Общие показатели Первый квартал 2018 года Первый квартал 2017 года Разница в сумме (в процентах) Число сделок Сумма (AZN) Число сделок Сумма (AZN Корпоративные ценные бумаги 645 806,3 692 1 033,1 -22% первичный рынок 18 460,9 24 858,61 вторичный рынок 627 345,4 668 174,49 Государственные ценные бумаги 346 2 608,2 83 284,14 +817,9% первичный рынок 305 2 580,6 44 279,39 вторичный рынок 41 27,6 8 4,75 Производные 25 905 2 577,0 17 039 960,68 +168,2% РЕПО-операции 53 214,9 6 2,7 +7 859,2% Рынок ценных бумаг 26 949 6 186,4 17 820 2 280,61 +171,3% первичный рынок 323 3 041,5 68 1 137,99 вторичный рынок 26 626 3 144,9 17 715 1 139,91

(Автор: Анвар Мамедов)

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