Оборот рынка ценных бумаг Азербайджана вырос почти втрое

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2018 года оборот рынка ценных бумаг Азербайджана составил 6,19 миллиарда манатов, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете Палаты надзора над финансовыми рынками страны, распространенном во вторник.
Согласно отчету, рынок государственных ценных бумаг вырос в 9,2 раза, а рынок корпоративных ценных бумаг сократился на 22 процента. Рынок производных также вырос почти в 2,7 раза.
|
Общие показатели
|Первый квартал 2018 года
|
Первый квартал 2017 года
|
Разница в сумме (в процентах)
|
Число сделок
|
Сумма (AZN)
|
Число сделок
|
Сумма (AZN
|
Корпоративные ценные бумаги
|
645
|806,3
|692
|1 033,1
|-22%
|
первичный рынок
|
18
|460,9
|24
|858,61
|
вторичный рынок
|
627
|345,4
|668
|174,49
|
Государственные ценные бумаги
|
346
|2 608,2
|83
|284,14
|+817,9%
|
первичный рынок
|
305
|2 580,6
|44
|279,39
|
вторичный рынок
|
41
|27,6
|8
|4,75
|
Производные
|
25 905
|2 577,0
|17 039
|960,68
|+168,2%
|
РЕПО-операции
|
53
|214,9
|6
|2,7
|+7 859,2%
|
Рынок ценных бумаг
|
26 949
|6 186,4
|17 820
|2 280,61
|+171,3%
|
первичный рынок
|
323
|3 041,5
|68
|1 137,99
|
вторичный рынок
|
26 626
|3 144,9
|17 715
|1 139,91
(Автор: Анвар Мамедов)
Твиттер: @Anvar_Mammadov
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