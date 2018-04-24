Оборот рынка ценных бумаг Азербайджана вырос почти втрое

24 апреля 2018 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2018 года оборот рынка ценных бумаг Азербайджана составил 6,19 миллиарда манатов, что в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете Палаты надзора над финансовыми рынками страны, распространенном во вторник.

Согласно отчету, рынок государственных ценных бумаг вырос в 9,2 раза, а рынок корпоративных ценных бумаг сократился на 22 процента. Рынок производных также вырос почти в 2,7 раза.

Общие показатели
Первый квартал 2018 года

Первый квартал 2017 года

Разница в сумме (в процентах)

Число сделок

Сумма (AZN)

Число сделок

Сумма (AZN

Корпоративные ценные бумаги

645

 806,3 692 1 033,1 -22%

первичный рынок

18

 460,9 24 858,61

вторичный рынок

627

 345,4 668 174,49

Государственные ценные бумаги

346

 2 608,2 83 284,14 +817,9%

первичный рынок

305

 2 580,6 44 279,39

вторичный рынок

41

 27,6 8 4,75

Производные

25 905

 2 577,0 17 039 960,68 +168,2%

РЕПО-операции

53

 214,9 6 2,7 +7 859,2%

Рынок ценных бумаг

26 949

 6 186,4 17 820 2 280,61 +171,3%

первичный рынок

323

 3 041,5 68 1 137,99

вторичный рынок

26 626

 3 144,9 17 715 1 139,91

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
TOP-10 СК Азербайджана формируют свыше 93% выплат на страховом рынке
Бизнес 20 апреля 13:02
Свыше 60% сборов на страховом рынке Азербайджана пришлось на одну группу компаний
Бизнес 20 апреля 12:11
Рынок non-life-страхования Азербайджана вырос
Бизнес 19 апреля 15:47
В Азербайджане значительно выросли сборы по страхованию жизни
Бизнес 19 апреля 15:03
Страховой рынок Азербайджана вырос за год почти на 30%
Бизнес 19 апреля 14:44
Ибрагим Алышов: С 2018 года субъекты МСП в Азербайджане получат дополнительный стимул для развития
Бизнес 17 апреля 12:39
Число банковских работников в Азербайджане незначительно выросло
Бизнес 5 апреля 15:21
Капитализация банковского сектора Азербайджана приближается к трехлетнему максимуму
Бизнес 5 апреля 15:15
За год банки Азербайджана увеличили совокупную прибыль почти втрое
Бизнес 5 апреля 12:03
Активы банковского сектора Азербайджана незначительно выросли
Бизнес 5 апреля 11:39
Cybernet разработает ПО для госреестра обременений движимого имущества в Азербайджане
ИКТ 28 марта 10:31
TOP-10 СК Азербайджана формируют свыше 92% выплат на страховом рынке
Бизнес 23 марта 14:22
Более 60% сборов на страховом рынке Азербайджана пришлось на 2 компании
Бизнес 23 марта 13:52
Рынок non-life-страхования Азербайджана незначительно вырос
Бизнес 23 марта 11:18
Рынок life-страхования Азербайджана вырос вдвое
Бизнес 23 марта 10:55
Рынок страхования Азербайджана вырос на четверть
Бизнес 19 марта 17:24
Какие банки в Азербайджане будут работать на праздник Новруз? (СПИСОК)
Бизнес 16 марта 19:29
Ибрагим Алышов: Банки Азербайджана частично восстановили функцию финансового посредничества (ФОТО)
Бизнес 14 марта 18:33