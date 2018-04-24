Биткоин подорожал до месячного максимума

24 апреля 2018 23:41 (UTC+04:00)

Цена самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) во вторник вечером поднялась до максимальной отметки с середины марта на фоне окончания налогового периода в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на вечер вторника биткоин дорожал на 5,8% - до 9,398 тысячи долларов. На бирже OKEx криптовалюта увеличивалась в цене на 5,61% - до 9,386 тысячи долларов, на Binance - на 5,56%, до 9,391 тысячи долларов. При этом биткоин на всех основных площадках в ходе торгов вторника достигал 9,4 тысячи долларов, что является максимальным уровнем с середины марта.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 10,63%, до 706,6 доллара, Ripple - на 6,9%, до 1,3 доллара, Bitcoin Cash - на 7%, до 1474,94 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 430,9 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

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