В Казахстане увеличилось производство автотранспортных средств

25 апреля 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала 2018 года производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов в Казахстане в денежном эквиваленте достигло 39,5 миллиарда тенге, что более чем вдвое превышает объемы производства аналогичного периода 2017 года, передает Energy Prom.

Наибольший объем автопроизводства сконцентрирован в Восточно-Казахстанской области — 61,4 процента от общего объема производства по Казахстану, (24,3 миллиарда тенге, в 2,4 раза больше аналогичного показателя 2017 года). Здесь работает гигант отрасли «Азия Авто».

Также среди лидеров по производству автотранспортных средств — Костанайская (28,7 процента от общего объема производства по Казахстану — 11,4 миллиарда тенге, четырехкратный годовой рост) и Акмолинская (5,7 процента от общего объема производства по Казахстану, 2,2 миллиарда тенге, на 61 процент больше, чем годом ранее) области, и Алматы (2,3 процента от общего объема производства по Казахстану, 929 миллионов тенге— единственный регион, среди ключевых для сферы автопрома, где зафиксирован спад производства — на 20 процентов за год).

В Костанайской области крупнейшая компания отрасли — «СарыаркаАвтоПром», в Акмолинской — «КАМАЗ-Инжиниринг», в Алматы — «Hyundai Trans Auto».

Увеличение автопроизводства в Казахстане продолжается второй год. Так, по итогам 2017 года объемы выпуска подскочили почти втрое к 2016.

Официальный курс на 25 апреля составил 325.8 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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