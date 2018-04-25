Показатели турсектора Казахстана продолжают расти

БАКУ /Trend/ - По итогам 2017 года число гостиниц, отелей, кемпингов, санаториев и прочих мест размещения туристов по Казахстану выросло до трех тысяч, что на 8,5 процента больше аналогичного показателя 2016 года, передает Energy Prom.

Наибольшее количество туристических объектов (16,9 процента от общего количества по Казахстану) сконцентрировано в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях (15 процентов от общего количества по Казахстану).

Количество посетителей, обслуженных местами размещения, выросло за год на 25,2 процента, до 5,3 миллиона человек, из которых 4,4 миллиона человек — резиденты (внутренний туризм), и 891,9 тысяч — иностранцев (въездной туризм).

Наибольшее количество туристов пришлось на Астану (989,2 тысячи человек, на 35 процентов больше аналогичного показателя 2016 года) и Алматы (969,9 тысячи туристов, на 22,3 процента больше аналогичного показателя 2016 года).

В апреле 2018 года в целях продвижения туристического кластера Казахстана в Алматы была проведена выставка «Туризм и Путешествия» KITF 2018. В ней приняли участие более 340 компаний из 30 стран мира, а также были презентованы 19 национальных стендов.

Объем услуг, оказанных в туристическом секторе в 2017 году, вырос до 108,36 миллиарда тенге, увеличившись на 30,8 процента по сравнению с 2016 годом.

Наибольший объем пришелся на Астану (36,69 миллиарда тенге, на 65,9 процента больше показателя 2016 года) и Алматы (22,48 миллиарда тенге, на 14,3 процента больше показателя 2016 года).

Официальный курс на 25 апреля составил 325.8 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев)

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