Азербайджанский PASHA Bank представил инновационный продукт для бизнеса

25 апреля 2018 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank намерен активно развивать цифровой банкинг, который станет ключевым инструментом обслуживания клиентов, представляющих малый и средний бизнес (МСБ). Одним из таких решений цифрового банкинга является сеть Tacir.

Об этом сказал в интервью Trend директор департамента банка по работе с МСБ Александр Головко.

По словам директора департамента, данной цели будет служить инновационный продукт Tacir Kart – корпоративная карта, позволяющая осуществлять автоматизацию администрирования НДС и другие полезные решения для бизнеса.

«Этот продукт – наш очередной шаг в процессе развития банковских услуг для наших клиентов. Карта Tacir обеспечит безопасность и оперативность бизнес–транзакций и эффективное управление денежными средствами. Банк ставит перед собой цель развития цифрового банкинга, ввиду чего наши клиенты также могут быть уверены в постоянном развитии и улучшении продукта Tacir Kart. Преимуществами предлагаемого PASHA Bank решения для клиентов является снижение операционных расходов и рисков при работе с наличностью, повышение оперативности процесса расчетов, повышения эффективности управления денежными средствами», - сказал Головко.

По словам директора департамента, посредством Tacir Kart поставщики могут предлагать покупателям скидки и реализовывать собственные программы лояльности для повышения продаж и более эффективного управления рабочим капиталом.

«Предлагаемые PASHA Bank решения способствуют развитию экосистемы «поставщик-дистрибьютор-банк» и переходу к цифровому формату, где все процессы протекают быстро, безопасно и комфортно. Данная инициатива органично вписывается в общую стратегию государства по стимулированию безналичных расчетов», - сказал Головко.

Отметим, что Tacir Kart – карта, которая дает возможность оплаты всех бизнес-расходов юридическим лицам, а также лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, без открытия юридического лица. Tacir Kart позволяет держателям карты осуществлять безналичные платежи в торговых и сервисных центрах, платежи через Интернет, а также снимать наличные в банках и банкоматах в Азербайджане и в 200 странах мира.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм, и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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