Индия начнет выдачу электронных виз для граждан Кыргызстана

26 апреля 2018 10:10 (UTC+04:00)

Правительство Индии включило Кыргызстан в список стран, граждане которых могут получить электронную визу, сообщает Посольство Индии в КР, преедает Knews.

По данным диппредставительства, система электронная виза (e-Visa) позволяет гражданам Кыргызстана получить индийскую визу через Интернет. После того, как эта услуга стала доступной, нет необходимости идти в Посольство.

«Электронная виза имеет 3 подкатегории, например, электронная туристическая виза, электронная бизнес виза и электронная медицинская виза. Гражданам иностранных государств доступны эти категории. Заявитель на получение визы должен подать заявку онлайн не позднее, чем за 4 дня до даты прибытия с окном в 120 дней. При подаче заявления обязательно нужно загрузить на сайт свежую фотографию заявителя на белом фоне, скан страницы паспорта с личными данными: имя, дата рождения, национальность, срок действия паспорта. Кроме того, необходимо будет загрузить еще один документ в зависимости от типа электронной визы», – говорится в сообщении.

Заявка на получение визы может быть отклонена, если загруженные документы и фотография плохого качества или не соответствуют требованиям.

«Консульский сбор электронной визы для граждан Кыргызстана составляет $50. Комиссия в размере 2,5% за перевод с банковский карты будет взиматься дополнительно по действующим тарифам e-Visa. Произвести оплату необходимо как минимум за 4 дня до предполагаемой даты поездки, иначе заявка не будет рассмотрена. Консульский сбор после подачи заявки не возвращается, поскольку он идет за обработку заявки и не зависит от того, положительно или отрицательно она была рассмотрена. Заявитель должен иметь копию электронной визы во время путешествия», – пояснили в посольстве.

Необходимо убедиться, что ваш статус на получение электронной визы (Electronic Travel Authorization (ETA) отображается как GRANTED (одобрено) на веб-сайте перед поездкой. Биометрические данные заявителя будут взяты в обязательном порядке Иммиграционной службой по прибытии в Индию.

Срок действия электронной визы – 60 дней со дня прибытия в Индию. Электронная туристическая виза и электронная бизнес виза не могут быть использованы более двух раз. Трехразовое посещение разрешается по электронной медицинской визе.+

Посольство Индии продолжит предоставлять визовые услуги в обычном режиме, а электронная виза станет дополнительной услугой.

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