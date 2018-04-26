Узбекистан откроет в России текстильную фабрику

26 апреля 2018 16:28 (UTC+04:00)

Узбекистан намерен открыть в Тольятти текстильную фабрику и торговый дом. Об этом в четверг сообщил Sputnik Узбекистан.

На днях узбекская делегация посетила Тольятти, где также обсуждала с российскими коллегами сотрудничество в области образования и туризма и обмен опытом в вопросах водосбережения и строительства канатных дорог.

Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, узбекские гости презентовали город Карши, рассказали о его туристической и культурной привлекательности. Тольяттинцы в свою очередь познакомили представителей республики с промышленным и экономическим потенциалом Автограда, а также с его достопримечательностями.

В состав делегации Узбекистана вошли первый заместитель губернатора Кашкадарьинской области Хуррам Джураев и хоким Карши Жамшид Фозилов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия будет выполнять СВПД до тех пор, пока это делают другие участники
Россия 17:20
"Сухой" ведет работу с иранскими компаниями по новым договорам на поставку самолетов
Бизнес 17:11
Лавров и Зариф обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Россия 17:01
Индекс Республиканской фондовой биржи "Тошкент" незначительно вырос
Бизнес 16:58
МИД РФ ожидает, что ОЗХО подготовит доклад по сирийской Думе как можно быстрее
Россия 16:58
Лавров и Налбандян обсудили ситуацию на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Россия 16:55
В Сеуле продемонстрирован инвестиционный потенциал Узбекистана
Бизнес 16:52
Доклад ФАО по Центральной Азии: В Таджикистане недоедает каждый третий
Таджикистан 16:37
Замглавы МИД России обсудил с послом Италии ситуацию в Сирии и СВПД
Россия 15:41
В Узбекистане может быть создана Ассоциация индивидуальных предпринимателей
Бизнес 15:19
В СЭЗ "Ангрен" в Узбекистане привлекаются корейские и турецкие инвестиции
Бизнес 14:00
Ростех: Решение о поставках С-300 в Сирию пока не принято
Россия 13:46
Россия впервые продала Турции гражданские вертолеты
Россия 13:39
В Египте торговцам запретят приставать к туристам
Арабские страны 12:31
Узбекистан и Туркменистан откроют торговые дома
Бизнес 12:30
И.о. вице-премьера Армении отправился в Москву для проведения консультаций
Армения 12:19
Немецкий бизнес оценил ущерб от санкций США в отношении РФ в €1,5 млрд
Европа 12:10
Глава Ташкента назначен руководителем "Узавтотранса"
Узбекистан 12:02