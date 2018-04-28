Минфин Узбекистана и ФНС Росии обсудили налоговую политику

БАКУ /Trend/ - Министр финансов, заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Кучкаров провел в пятницу переговоры с заместителями руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации Алексеем Оверчуком и Дмитрием Сатином, сообщает пресс-служба Минфина Узбекистана.

Визит делегации Федеральной налоговой службы России в Узбекистан является продолжением ранее достигнутых договоренностей между Министерствами финансов Узбекистана и России по обмену опытом в сфере налоговой политики, совершенствования налогового администрирования и кардинального повышения уровня услуг, оказываемых органами государственной налоговой службы на местах.

В ходе обсуждения актуальных вопросов налоговой политики и администрирования, были отмечены положительные стороны перехода на плоскую шкалу налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации, что позволило в первый же год резко увеличить доходы госбюджета, и послужило стимулом для легализации объема фонда оплаты труда.

Также была рассмотрена практика налогообложения субъектов малого бизнеса. Сатин обратил внимание на необходимость создания условий по плавному переходу субъектов малого бизнеса на общеустановленные налоги, по мере их развития и расширения масштабов деятельности, минимизировав условия налогообложения малых предприятий. Как было отмечено, резкий переход на другой режим налогообложения, нередко является дестимулирующим фактором для расширения бизнеса субъектами малого бизнеса, вызывая дробление бизнеса или сокрытие фактического оборота.

Особое внимание было обращено на необходимость проведения налоговой реформы во взаимосвязи с усилением роли налогового администрирования и внедрения информационных технологий. В данном направлении должны быть приняты меры по внедрению «рискоориентированного» анализа, по результатам которого налогоплательщики классифицируются по особым критериям и могут быть идентифицированы как «добросовестные» или «вызывающие сомнения» налогоплательщики.

Повышение уровня информатизации и работы с базами данных, внедрение электронных программных продуктов, в том числе по учету всех счетов-фактур в электронном виде, потребует определенного времени и ресурсов, но при этом позволит обеспечить необходимые условия для полноты охвата объектов налогообложения и роста поступлений в бюджет.

Формирование полноценной базы данных и постоянный анализ поступающей информации, станут основой для создания эффективной системы мониторинга за «историей каждого налогоплательщика», неотвратимого исполнения им налоговых обязательств.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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