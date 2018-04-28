Нурсултан Назарбаев о доступной ипотеке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении реализации инициативы «7-20-25», передает МИА «Казинформ».

«Первая инициатива открывает новые возможности приобретения жилья тем, у кого его нет, решает проблему доступности. Мы все хорошо знаем значимость жилья для населения, поэтому я и поставил эту инициативу на первое место. Особо важно, что возможность ипотеки по новым условиям получит каждый работающий казахстанец», - сказал президент Казахстана на сессии АНК.

По его словам, сильной нагрузки для среднестатистического бюджета от ипотеки благодаря этой инициативе не будет.

«Мы все просчитали. Двухкомнатные квартиры, 50-60 квадратных метров, чтобы ее (квартиру) получить и рассчитываться по ипотеке, если двое работают, это будет очень малая нагрузка для среднего бюджета. При этом первоначальный взнос не будет превышать теперь 20 процентов, тогда как раньше он был 50 процентов. Это миллионы наших граждан, особенно молодые семьи и молодежь, которые скоро начнут работать и приобретать жилье по этой программе», - отметил Глава государства.

«Сразу подчеркну: 5 инициатив - решение пяти важнейших социальных проблем, обращенных к простым людям. Члены АНК, как и все казахстанцы, знают содержание этой программы», - добавил Назарбаев.

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