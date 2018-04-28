Нурсултан Назарбаев о доступной ипотеке

28 апреля 2018 15:10 (UTC+04:00)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении реализации инициативы «7-20-25», передает МИА «Казинформ».

«Первая инициатива открывает новые возможности приобретения жилья тем, у кого его нет, решает проблему доступности. Мы все хорошо знаем значимость жилья для населения, поэтому я и поставил эту инициативу на первое место. Особо важно, что возможность ипотеки по новым условиям получит каждый работающий казахстанец», - сказал президент Казахстана на сессии АНК.

По его словам, сильной нагрузки для среднестатистического бюджета от ипотеки благодаря этой инициативе не будет.

«Мы все просчитали. Двухкомнатные квартиры, 50-60 квадратных метров, чтобы ее (квартиру) получить и рассчитываться по ипотеке, если двое работают, это будет очень малая нагрузка для среднего бюджета. При этом первоначальный взнос не будет превышать теперь 20 процентов, тогда как раньше он был 50 процентов. Это миллионы наших граждан, особенно молодые семьи и молодежь, которые скоро начнут работать и приобретать жилье по этой программе», - отметил Глава государства.

«Сразу подчеркну: 5 инициатив - решение пяти важнейших социальных проблем, обращенных к простым людям. Члены АНК, как и все казахстанцы, знают содержание этой программы», - добавил Назарбаев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Казахстан приветствует саммит с участием КНДР и Южной Кореи
Казахстан 13:33
В Казахстане представлен туристический потенциал Узбекистана
Туризм 11:30
Президент Казахстана примет участие в XXVI сессии Ассамблеи народа
Казахстан 09:35
Минобороны Казахстана объявляет тендер на поставку медпрепаратов
Тендеры 27 апреля 21:01
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 27 апреля 17:50
АО «КазТрансОйл» объявляет тендер на услуги по проверке горизонтальных резервуаров
Тендеры 27 апреля 16:33
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на поставку полупогружных насосов
Тендеры 27 апреля 16:03
Рынок страхования жизни в Казахстане вырос более чем наполовину
Бизнес 27 апреля 14:04
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 27 апреля 13:54
Казахстанская компания «Астык Транс» снижает стоимость аренды зерновозов в экспортном направлении
Бизнес 27 апреля 11:57
Решение суда о ликвидации казахстанского Delta Bank вступило в силу
Бизнес 27 апреля 11:42
Зависимость бюджета Казахстана от средств Нацфонда снижается
Бизнес 27 апреля 11:13
Schneider Electric о ведении бизнеса в Центральной Азии
Бизнес 27 апреля 11:13
Казахстан планирует проложить автотрассу к туркменской границе
Бизнес 27 апреля 10:49
Казахстан значительно увеличил экспорт ячменя
Бизнес 27 апреля 10:06
Дипмиссии стран Центральной Азии обсудили в Душанбе интеграционные процессы
Бизнес 27 апреля 09:20
KazEnergy о строительстве НПЗ, рынке нефтепродуктов и альтернативной энергетике (Эксклюзив)
Энергетика 26 апреля 18:58
Казахстанский тенге вновь подешевел по отношению к доллару США
Бизнес 26 апреля 17:34