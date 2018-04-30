Xalq Bank завершил I квартал стабильным ростом по всем показателям

30 апреля 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам I квартала 2018 года ОАО Xalq Bank продемонстрировал стабильный рост по всем основным показателям, сообщает банк в понедельник.

Активы банка по сравнению с данными на конец 2017 года выросли на 412 миллионов манатов или 22,72 процента и составили 2 225,65 миллиона манатов.

Объем кредитного портфеля за I квартал вырос на 10,3 миллиона манатов или 0,79 процента и составил 1 322,55 миллиона манатов. Этот показатель является самым высоким среди частных банков Азербайджана.

Объем депозитов, размещенных клиентами в Xalq Bank за первый квартал вырос на 318,99 миллиона манатов или 27,24 процента и достиг 1 489,9 миллиона манатов. Банк завершил квартал с чистой прибылью в размере 7,522 миллиона манатов.

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО Xalq Bank за первый квартал 2018 года подтверждает ведущие позиции в банковском секторе Азербайджана. Данные успехи – это итог совместной деятельности лояльных клиентов, команды профессиональных сотрудников, продуманной и эффективной стратегии управления банком.

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