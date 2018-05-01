"Узбекские авиалинии" продолжают масштабное обновление авиапарка

1 мая 2018 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Узбекские авиалинии» и международная корпорация Boeing договорились о поставке еще одного пассажирского лайнера Boeing 787−8 Dreamliner, сообщает пресс-служба национальной авиакомпании Узбекистана.

Согласно информации, в результате договоренностей с Boeing национальный авиаперевозчик Узбекистана до 2020 года будет иметь в авиапарке шесть авиалайнеров данного типа.

Третий по счету Dreamliner, поставка которого ожидается в середине мая, отличается от прежних двух Boeing 787-8 увеличенным количеством мест для пассажиров – 270 (бизнес-класс – 24, эконом-класс – 246) и специальным отсеком для отдыха экипажа.

На новом лайнере установлены двигатели GEnx-1В компании GE Aviation стоимостью в 25,6 миллиона долларов США, обеспечивающие лучшую топливную эффективность, низкий уровень шума и минимальный уровень выброса углекислого газа в атмосферу.

«Узбекские авиалинии» стали первым заказчиком Boeing-787 Dreamliner в Центральной Азии. Национальный авиаперевозчик Узбекистана 27 июля 2017 года впервые в истории выполнил беспосадочный рейс из Ташкента в Нью-Йорк.

Договоренность о покупке четырех новых Boeing 787−8 Dreamliner была достигнута в ходе визита президента корпорации Рэймонда Коннера в Узбекистан в сентябре 2016 года, а контракт на приобретение подписан в январе 2017 года. Поставка новых Dreamliner планировалась на 2019−2020 годы.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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Azernews Newspaper
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