Азербайджанский PASHA Bank почти в семь раз увеличит кредитный портфель по МСП

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank намерен до 2020 года довести кредитный портфель для малого и среднего предпринимательства (МСП) до 170 миллионов манатов.

Об заявил во вторник на пресс-конференции председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

По его словам, в настоящее время портфель по МСП составляет порядка 25 миллионов манатов.

К этому периоду, добавил Кязымов, также планируется довести активы банка до 5,2 миллиардов манатов [на конец первого квартала 2018 года их объем составлял 3,7 миллиарда манатов].

Он отметил, что банк в рамках новой стратегии, охватывающей 2018-2020 годы, намерен продолжить активное использование безналичных расчетов.

"До 2020 года мы планируем до 90 процентов банковских операций осуществлять в безналичной форме", - сказал председатель правления банка.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм, и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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