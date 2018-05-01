Специальное предложение ко дню Республики от Kapital Bank

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank по случаю 28 мая – Дня Республики предлагает новую льготную кампанию по кредитам. В рамках кампании ежемесячная оплата каждого кредита на сумму 3000 манатов будет составлять 100 манатов. Также клиенты получат бесплатную карты BirKart в подарок, сообщает банк во вторник.

Кредиты до 8500 манатов могут оформляться без поручителя. Акция продлится до 31 мая 2018 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок от трех до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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