Потребительские товары в Узбекистане в апреле незначительно подорожали

1 мая 2018 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в апреле рост цен и тарифов на потребительском рынке в среднем составил 0,9 процента. Товары за месяц стали дороже на 0,4 процента, услуги — на 2,7 процента, сообщила во вторник пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Согласно информации, по сравнению с динамикой индекса цен в предыдущие месяцы 2018 года, в апреле рост тарифов на услуги значительно опередил повышение цен на товары.

Продовольственные товары за месяц стали дороже на 0,3 процента. Лидерство по росту и снижению цен принадлежит плодоовощной продукции (1,8 процента) и яйцам (-7,5 процента) соответственно. Цены на мясо, птицу и рыбу повысились на 0,8 процента, молочные продукты — на 0,6 процента, общественное питание — на один процент и безалкогольные напитки — на 0,1 процента. Снижение показали цены на хлебопродукты, масло и жиры (-0,4 процента), сахар и чай (-0,7 процента).

Среди плодоовощной продукции больше всего подорожали капуста (21,5 процента), бананы (восемь процентов), груши (7,4 процента), цитрусовые (6,5 процента) и яблоки (6,4 процента). Снизилась цена на огурцы (-19,9 процента), лук (-17,4 процента), чеснок (-6,2 процента) и картофель (-1,2 процента).

Отмечена относительная стабилизация темпов роста цен на непродовольственные товары. За месяц цены на них незначительно повысились — в среднем на 0,4 процента.

Значительнее всего повысились цены на строительные материалы (1,5 процента), бытовой текстиль (0,7 процента), кухонные принадлежности и приборы (0,6 процента) и горючее для автомобилей (0,5 процента). Среди строительных материалов основной рост цен отмечен на кирпич — на 3,6 процента, цемент — на 2,5 процента, краски — на 1,6 процента и обои — один процент.

Рост цен на горючее для автомобилей сложился под влиянием роста цен на метан в ряде регионов (в среднем по республике повышение составило 8,4 процента) и снижения цен на пропан во всех регионах страны в среднем на 18,7 процента.

На уровень цен на одежду и обувь оказали влияние сезонные тренды: подорожали одежда и обувь для весенне-летнего сезона, в то время как цены на теплую одежду и зимнюю обувь снизились.

На рост среднего уровня тарифов в сфере услуг основное влияние оказал рост тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Госкомстат отмечает, что взносы членов товарищества частных собственников жилья (ТЧСЖ) за содержание общего имущества повысились в пяти регионах (Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской областях и в Ташкене), а сжиженный газ подорожал во всех регионах, за исключением Республики Каракалпакстан и Хорезмской области.

Увеличение платы за вывоз бытовых отходов зарегистрировано только в Джизакской и Навоийской областях.

Услуги в сфере спорта подорожали в связи с повышением стоимости месячных абонементов на посещение спортивно-оздоровительных комплексов и плавательных бассейнов в Ташкенте и Кашкадарьинской области.

Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода в среднем подорожали на 1,9 процента, ремонту жилья — на 1,5 процента, пошиву одежды — на 1,4 процента, парикмахерских и косметологов — на 1,3 процента.

Услуги пассажирского транспорта стали дороже в связи с повышением тарифов на воздушном транспорте на 4,9 процента. При этом характер изменения тарифов выразился в повышении стоимости билетов на авиарейсы в страны СНГ и по международным направлениям, в то время как билеты на рейсы в города республики стали дешевле за счет снижения курса евро по отношению к национальной валюте.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Индекс Республиканской фондовой биржи "Тошкент" незначительно вырос
Бизнес 17:09
В Узбекистане покончат с внебюджетными фондами
Бизнес 16:34
Çalık Holding построит в Ташкенте Центр турецкого бизнеса
Бизнес 16:03
«Uz-Kor Gas Chemical» объявляет тендер на поставку промывочного средства
Тендеры 14:52
Узбекский банк «Асака» и «Эксимбанк» Турции заключили кредитное соглашение
Бизнес 12:55
Турция и Узбекистан будут сотрудничать в сфере нанотехнологий
ИКТ 12:47
В Узбекистане объявлен тендер на строительство завода
Тендеры 12:09
Узбекистан и Китай договорились о регулярных поставках плодоовощной продукции
Бизнес 10:33
"Узбекские авиалинии" продолжают масштабное обновление авиапарка
Бизнес 10:11
В Ташкенте при спонсорстве Samsung и Click прошла крупная цифровая конференция
Бизнес 30 апреля 21:43
Президент Туркменистана о транспортных коридорах, энергобезопасности и региональной политике
Туркменистан 30 апреля 18:40
Узбекистан стал членом Тюркского совета
Узбекистан 30 апреля 17:49
Узбекистан и Турция заключат инвестсоглашения на $3 млрд
Бизнес 30 апреля 16:23
Президент Узбекистана поручил проверить семена хлопка и зерновых
Бизнес 30 апреля 15:57
БТК поспособствует увеличению товарооборота между Турцией и Узбекистаном
Бизнес 30 апреля 15:10
Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности – Эрдоган
Турция 30 апреля 15:06
Узбекистан поставит в Афганистан автомобили скорой помощи на более чем $5 млн
Бизнес 30 апреля 13:20
Узбекистан наложил крупный штраф на сотового оператора Beeline
ИКТ 30 апреля 12:43