ВБ подготовил для Азербайджана новую стратегию по управлению твердыми бытовыми отходами

2 мая 2018 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) подготовил для Азербайджана новую стратегию по управлению твердыми бытовыми отходами, сообщили Trend в местном представительстве банка.

Источник сообщил, что с первого по четвертое мая в Баку будет находиться миссия ВБ, которая обсудит с правительством страны эту стратегию. Миссию возглавляет старший специалист банка по городскому развитию и руководитель рабочей группы проекта Кремена Йонкова.

Стратегия разработана в рамках одноименного проекта, утвержденного ВБ в 2008 году. Его стоимость составляет 41,5 миллиона долларов, из которых на долю банка пришлись 29,5 миллиона долларов. В 2013 году банк также выделил дополнительное финансирование в размере 47,1 миллиона долларов. Ожидается, что реализация проекта завершится до конца августа 2018 года. В рамках проекта также осуществлена модернизация Балаханского полигона, закуплено оборудование для сбора отходов в Баку, расширен потенциал компании Tamiz Shahar и т.д.

Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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