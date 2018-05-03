Турция готова предоставить Азербайджану выгодные условия для подготовки пилотов (ФОТО)

3 мая 2018 08:53 (UTC+04:00)

СТАМБУЛ /Trend/- Турецкая авиакомпания Turkish Airlines готова помочь "Азербайджанским Авиалиниям" (AZAL) в подготовке пилотов, повышении их квалификации на более выгодных условиях.

Об этом сказала журналистам во время пресс-тура координатор центра авиакомпании Turkish Airlines. Сегодня в тренинговом центре Turkish Airlines, который занимает третье место в мире, обучаются пилоты и бортовые работники со всего мира.

"Азербайджанские пилоты сегодня проходят подготовку в Дубае, но мы предлагаем AZAL свои услуги, что могут быть более выгодными с учётом расходов на обучение и проживание. В случае достижения договорённости на государственном уровне, мы можем такой же центр построить и в Азербайджане", - считает координатор.

К примеру, если час использования авиатренажеров-симуляторов в Европе составляет 440 долларов, в Дубае -350-400 долларов, то в Турции - на 25-50 процентов дешевле. На данный момент клиентами центра являются такие авиакомпании, как Royal Fleet, Saudia, Onur, Kuwait, Kam Air, Hats, Iraq Air и т.д.

Качество подготовки пилотов, координатор центра, также оценила с точки зрения количества авиакатастроф, которые происходят очень часто в последние годы. На практике Турецких авиалиний за последние 10 лет насчитывается три-четыре несчастных случаев.

Центр обучает десятки тысяч человек в год, в том числе около 3000 пилотов. Ежедневно в центре проходят обучение 850 человек. В центре установлено более 10 авиатренажеров-симуляторов Боингов и Аэробусов, цена одной такой машины составляет около 20 миллионов долларов. К концу 2019 года их число будет доведено до 30.

Симулятор позволяет имитировать любую страну и местность, создавать максимально приближенные к реальности условия, такие как непогода и турбулентность, и разыграть любые сценарии, например, пожар.

(Автор: Илаха Мамедли)

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