Инвесторы из Испании могут запустить новые проекты в регионах Казахстана

3 мая 2018 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководитель Мангистауской области Казахстана Ералы Тугжанов провел встречу с представителями испанской компании Sistemecs Engineering and Construction, сообщила пресс-служба руководства области.

На встрече инвесторы заявили о готовности принять участие в реализации нескольких проектов в Мангистау.

«В нашей области имеется свободная экономическая зона. Предлагаю вам ознакомиться со всеми условиями и льготами этой зоны. Я даю поручение руководителям соответствующих управлений подготовить проекты, которые также могут заинтересовать инвесторов», - сказал Тугжанов в ходе встречи.

Руководство области также подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Sistemecs Engineering and Construction.

Компания Sistemecs Engineering and Construction предлагает разработку, финансирование, установку оборудования и помощь в последующей эксплуатации и техническом обслуживании таких проектов, как строительство станции по опреснению морской воды, объемом 10 тысяч кубометров в сутки, строительство альтернативных электростанций (на солнечной и ветровой энергии) мощностью 50 мегаватт, а также строительство регионального медицинского комплекса для обслуживания населения Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей, а также соседних государств.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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